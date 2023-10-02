Москвичам предложили купить 40 машино-мест на многоуровневом паркинге в Строгине

Московские власти выставили на торги по продаже парковочные места на многоуровневом наземном паркинге на улице Твардовского в районе Строгино. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Всего на продажу выставили 40 лотов, их реализуют без объявления цены: победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму. Заявочные кампании завершатся в период с 9 по 17 октября», – отметил заммэра.

Паркинг расположен на улице Твардовского, дом 8, корпус 4, недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и МКАД. Неподалеку расположены АЗС, магазины запчастей, мойки и автосервисы.

Победителей аукциона определят с 12 по 20 октября. Для участия в торгах потребуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» потенциальные покупатели смогут найти всю информацию о лотах: фотографии, документацию, условия и форму реализации.

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