В столичный регион вернулось лето, однако ненадолго. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По её словам, к концу выходных погода вновь изменит характер на более суровый.

«Все уже почувствовали, что в столичный регион вернулось лето, и, наверное, можно сказать, что оно совпадёт с выходными. В пятницу и субботу у нас без осадков, максимальная температура будет повышаться. В пятницу в Москве 26…28⁰С, а в субботу воздух прогреется до 27…29⁰С. Ночи будут очень тёплые: в столице 17…19⁰С, по области 14…19⁰С. В воскресенье погода начнёт меняться, тепло не задержится. Воздух ещё успеет прогреться до 23…25⁰С, местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер будет северный, умеренный, но местами с порывами до 12-17 метров в секунду. И основное понижение температуры ожидается уже в ночь на понедельник — в Москве 10…12⁰С минимальная температура, по области 7…12⁰С. Погода ветреная, средняя скорость ощутимая — 6-11 метров в секунду, направление северное, северо-западное. И в понедельник всего лишь 14…16⁰С в Москве, в Подмосковье 12…17⁰С, местами будет идти небольшой дождь», — рассказала Макарова.

Но к концу следующей недели в столицу вернётся относительное тепло. В целом же, в центральном регионе России наблюдается аномальное похолодание с 1987 года, добавила собеседница НСН.

«Вторник и среда будут более прохладными, ночью 5…10⁰С, днём 11…16⁰С. И местами небольшой кратковременный дождь при умеренном северо-западном ветре. В климатическом плане эти дни должны быть самыми тёплыми, но каждый год распоряжается по-своему. В этот раз у нас резкое похолодание, это бывает очень редко. Наверное, июль получится самым холодным с 1987 года. Аномалия температуры — на семь градусов ниже нормы. Но по скромным оценкам, начиная с четверга, температура будет медленно-медленно повышаться», — заключила ведущий специалист Гидрометцентра.

Напомним, ранее врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, как погода влияет на сексуальную жизнь обитателей столичного региона. Кроме того, он назвал самые подходящие для интима метеоусловия.



