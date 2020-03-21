Москвичам на выходных пообещали снег и ветер

В ночь с четверга на пятницу в связи с прохождением холодного фронта ветер развернулся на северный, и на территорию столичного региона начал распространяться холодный воздух, поэтому произошло похолодание. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.



«Среднесуточная температура на предстоящих выходных будет близка к климатической норме, будут прохладными ночи, но центр антициклона будет располагаться не над столичным регионом, а немного севернее, поэтому погода будет не спокойной.