Москвичам на выходных пообещали снег и ветер
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова поделилась с НСН прогнозом погоды на предстоящие несколько дней.
В ночь с четверга на пятницу в связи с прохождением холодного фронта ветер развернулся на северный, и на территорию столичного региона начал распространяться холодный воздух, поэтому произошло похолодание. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Среднесуточная температура на предстоящих выходных будет близка к климатической норме, будут прохладными ночи, но центр антициклона будет располагаться не над столичным регионом, а немного севернее, поэтому погода будет не спокойной.
Ночью холодно, а днем хоть и солнечно, но ветренно. «В субботу местами пройдет небольшой снег, ночью -2°С… -4°С, по области -2°С… -7°С, днем в Москве и Подмосковье -2°С… +3°С», - сказала она.
По словам метеоролога, более прохладные ночи предстоят москвичам в воскресенье и понедельник, температура понизится до - 7°С, по области до -10°С. В воскресенье днем в Москве около 0°С, по области -3°С… +2°С. В понедельник +1°С… +3°С в столице и по области -2°С… +3°С. В воскресенье порывы ветра могут достигать 13 м/с, а в понедельник 18м/с, уточнили в Гидрометцентре.
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