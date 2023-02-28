Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади

В феврале 2022 года мужчина, протестующий против проведения спецоперации на Украина, на автомобиле въехал в ограждение на Пушкинской площади, после чего поджёг машину.

По решению суда, Ничушкину назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

Ранее суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против России, сообщает RT.

