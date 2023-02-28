Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади

Тверской суд Москвы признал москвича Алексея Ничушкина виновным по статье «хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщает ТАСС.

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В феврале 2022 года мужчина, протестующий против проведения спецоперации на Украина, на автомобиле въехал в ограждение на Пушкинской площади, после чего поджёг машину.

По решению суда, Ничушкину назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

Ранее суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпецоперацияПротестыМоскваСуд
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