Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади
Тверской суд Москвы признал москвича Алексея Ничушкина виновным по статье «хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщает ТАСС.
В феврале 2022 года мужчина, протестующий против проведения спецоперации на Украина, на автомобиле въехал в ограждение на Пушкинской площади, после чего поджёг машину.
По решению суда, Ничушкину назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы.
Ранее суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против России, сообщает RT.
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