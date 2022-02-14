Москвич подал в суд на Nike за недостаточное количество белых людей в рекламе

Москвич Евгений Смирнов обратился в Следственный комитет для проверки рекламы американской компании Nike на предмет расовой дискриминации из-за отсутствия белых людей в ролике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления.

В заявление мужчина указывает, что на сайте Nike якобы почти все представленные модели принадлежат негроидной и монголоидной расам. При этом Смирнов напомнил, что абсолютное большинство граждан России принадлежат европеоидной расе.

Ранее Смирнов обратился в службу поддержки компании, чтобы исправить существующий, по его мнению, дисбаланс, а также предложил помощь в подборе нужных моделей, но получил отказ. Смирнов заявил, что в поддержке не рассказали, по каким принципам ищут моделей для российского сайта.

По словам Смирнова, нарушение будет рассматриваться по статье 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Заявление у гражданина приняли еще в четверг, 10 февраля.

