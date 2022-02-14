Москвич подал в суд на Nike за недостаточное количество белых людей в рекламе
Москвич Евгений Смирнов обратился в Следственный комитет для проверки рекламы американской компании Nike на предмет расовой дискриминации из-за отсутствия белых людей в ролике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления.
В заявление мужчина указывает, что на сайте Nike якобы почти все представленные модели принадлежат негроидной и монголоидной расам. При этом Смирнов напомнил, что абсолютное большинство граждан России принадлежат европеоидной расе.
Ранее Смирнов обратился в службу поддержки компании, чтобы исправить существующий, по его мнению, дисбаланс, а также предложил помощь в подборе нужных моделей, но получил отказ. Смирнов заявил, что в поддержке не рассказали, по каким принципам ищут моделей для российского сайта.
По словам Смирнова, нарушение будет рассматриваться по статье 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Заявление у гражданина приняли еще в четверг, 10 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Прокуратура начала проверку факта доставки больного до скорой на тракторе
- Шойгу доложил Путину о том, как выдворяли «Вирджинию»
- В конце февраля выйдет финальный сезон сериала «Острые козырьки»
- Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022
- Минздрав одобрил проведение третей фазы испытаний препарата для ингаляций от COVID-19
- В Молдавии заявили о погашении долга перед «Газпромом» за январь
- В Турции сообщили, почему НАТО и США раздражают Зеленского
- Сборная России стала 7-й в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ
- Лавров заявил о готовности реакции России на ответ США по гарантиям безопасности
- Кулеба заявил о координации усилий с Блинкеном по «защите Украины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru