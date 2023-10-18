«Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы

Новый седан «Москвич 6» появился в московских дилерских центрах, сообщили в пресс-службе автозавода «Москвич».

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Планируется, что до конца этой недели «Москвич 6» появится в автомобильных салонах Санкт-Петербурга.

В пресс-службе отметили, что новые лифтбеки постепенно поступают и в другие города России.

Ранее автозавод «Москвич» раскрыл стоимость своей второй модели - седана «Москвич 6», отмечает «Радиоточка НСН». Как сообщается на сайте марки, приобрести новинку можно будет минимум за 2 626 000 рублей (без учёта спецпредложений).

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ФОТО: Пресс-служба завода "Москвич"
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