«Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
18 октября 202312:58
Новый седан «Москвич 6» появился в московских дилерских центрах, сообщили в пресс-службе автозавода «Москвич».
Планируется, что до конца этой недели «Москвич 6» появится в автомобильных салонах Санкт-Петербурга.
В пресс-службе отметили, что новые лифтбеки постепенно поступают и в другие города России.
Ранее автозавод «Москвич» раскрыл стоимость своей второй модели - седана «Москвич 6», отмечает «Радиоточка НСН». Как сообщается на сайте марки, приобрести новинку можно будет минимум за 2 626 000 рублей (без учёта спецпредложений).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru