«Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы

Планируется, что до конца этой недели «Москвич 6» появится в автомобильных салонах Санкт-Петербурга.

В пресс-службе отметили, что новые лифтбеки постепенно поступают и в другие города России.

Ранее автозавод «Москвич» раскрыл стоимость своей второй модели - седана «Москвич 6», отмечает «Радиоточка НСН». Как сообщается на сайте марки, приобрести новинку можно будет минимум за 2 626 000 рублей (без учёта спецпредложений).

