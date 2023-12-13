Москва закрыла потребности всех детей с диабетом первого типа в изделиях для мониторинга
Почти пять тысяч москвичей младше 18 лет с диабетом первого типа обеспечили сенсорами и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы в количестве более 85 тысяч штук. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, программу поддержки детей с таким заболеванием расширили в прошлом году. Столичным властям было важно закрыть потребности всех нуждавшихся в этом юных москвичей.
«В 2023 году мы закупили более 116 тыс. датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Сегодня почти пять тысяч детей и подростков младше 18 лет бесплатно получили специальные медизделия на общую сумму более 458 млн рублей. Они нужны для безболезненного круглосуточного мониторинга глюкозы», — рассказала Ракова.
Датчик едва заметен, легко устанавливается, работает с помощью подкожных сенсоров. Таким образом проверка уровня глюкозы становится более комфортной для детей и родителей. В 2024 году власти Москвы увеличат бюджет на обеспечение юных горожан сенсорами и датчиками для проведения непрерывного мониторинга.
Медизделия, которые позволяют оперативно отслеживать изменения и не допускать ухудшения состояния ребенка или критических для здоровья последствий, можно получить после обращения к детскому эндокринологу в поликлинике, где наблюдается ребенок. Сенсоры и датчики выдают бесплатно в аптеках столичного Департамента здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru