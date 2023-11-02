Москва выставила на продажу более 300 машино-мест в Южном Бутово

На городские торги на юго-западе столицы выставили 310 машино-мест. Они находятся в паркинге, который находится в районе Южное Бутово по адресу: улица Маршала Савицкого, дом 4. Как рассказал глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, расположение объекта позволит автовладельцам удобно выезжать на Варшавское и Симферопольское шоссе. Рядом есть автосервисы и мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.

«Автовладельцы смогут приобрести машино-места в отдельно стоящем многоуровневом наземном паркинге. Всего доступно 310 лотов площадью от 10 до 17 квадратных метров. Они будут реализованы на аукционах, а также без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму. К участию приглашаются все желающие», – отметил Щербаков.

Он также уточнил, что заявочные кампании завершатся в период с 14 ноября по 4 декабря, а итоги торгов подведут с 16 ноября по 6 декабря. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнили в Департамента по конкурентной политике, информация о лотах размещается на Инвестиционном портале Москвы. Там, в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах, среди которых здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы.

