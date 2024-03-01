Москва успешно выполняет поручения президента по развитию среднего профобразования

Власти Москвы уже исполняют поручение президента Владимира Путина по развитию среднего профессионального образования, которое он дал накануне во время послания Федеральному Собранию. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Как отметил в беседе с журналистами депутат столичного парламента Олег Артемьев, российский лидер уделил особое внимание вопросам роста кадрового потенциала страны. Теперь задачи для этого направления объединены в новый национальный проект «Кадры», по мнению парламентария, именно от качества кадров зависит рост экономики, а уровень подготовки специалистов влияет на технологический суверенитет. Артемьев указал, что в Москве успешно выполняются поручения президента.

«Уже ведется большая работа для сокращения кадрового дефицита – обновляется материально-техническая база колледжей, создаются мастерские и лаборатории, где обучение ведется на актуальной базе, только в 2024 году будут модернизированы 230 существующих учебных пространств, создано около 90 новых», – сообщил депутат.

При этом доступность указанной ступени образования повышается. В столичных колледжах создается 10 тысяч новых бюджетных мест, также в планах изменение программы обучения. Кроме того, в учреждениях уделят внимание материальной базе.

«Родители подростков уже сейчас должны понимать – имея хорошие оценки, ребенок может учиться бесплатно, получить профессию, спрос на которую будет только расти. Это и шанс привлечь в колледжи ребят, которые раньше видели для себя только путь в вуз», — указал Артемьев.

В колледжах Москвы можно изучать ИТ, робототехнику, 3D-технологии, беспилотники. Также в городе создают новые площадки практической подготовки рядом с организациями – потенциальными работодателями, внедряют новый подход к оценке качества подготовки выпускников. В столице уже второй год реализуют уникальную практику — квалификационный экзамен на получение разряда на базе работодателей в условиях настоящего производственного процесса. При успешном прохождении испытаний студенту присваивают разряд и предлагают трудоустройство. Кроме того, на производствах стажируются преподаватели колледжей.

С сентября 2023 года педагоги, сотрудники и студенты 20 колледжей города получили доступ к электронным сервисам «Московской электронной школы», которые используются для подготовки к занятиям. С текущего года платформой смогут пользоваться все 53 колледжа соцкомплекса. Кроме того, в Москве стартовала доппрограмма профориентации и профтестирования девятиклассников. Ученики могут пройти тестирование, определить свои сильные стороны и выбрать востребованную специальность в центре «Профессии будущего». Опытные наставники помогают интерпретировать итоги теста и подобрать профессии с высокой вероятностью успешности обучения и работы для конкретного учащегося.

Олег Артемьев также рассказал, что в рамках модернизации системы СПО в Москве проводится масштабная трансформация содержания образования и поддерживающей процесс обучения инфраструктуры. До конца года планируется реконструировать либо создать более 300 мастерских и лабораторий для практических и лабораторных занятий.

