Москва продолжает борьбу за звание молодежной столицы России – 2024

Москва попала в финал конкурса по выбору молодежной столицы России в 2024 году. За звание борются пять городов, победителя определит народное голосование, рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Проголосовать можно до 20 декабря на сайте «Дом молодежи».