Москва продолжает борьбу за звание молодежной столицы России – 2024
Москва попала в финал конкурса по выбору молодежной столицы России в 2024 году. За звание борются пять городов, победителя определит народное голосование, рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Проголосовать можно до 20 декабря на сайте «Дом молодежи».
По словам Драгуновой, Москва – это город для молодежи, в ней сосредоточены ведущие университеты.
«Именно здесь молодые ребята создают уникальные проекты и развивают свои навыки в различных сферах: от волонтерства и спорта до творчества и ИT. Москва – это город возможностей», - отметила глава комитета.
«Именно ребята, которые обучаются в университетах Москвы, где есть большое количество возможностей, становятся движущей силой развития не только столицы, но и всей страны. В Москве у нас есть множество форматов для реализации своих возможностей», - считает амбассадор проекта «Молодежь Москвы» Дарья Купрякова.
Новую молодежную столицу России объявят 22 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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