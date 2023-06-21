Москва предлагает три участка под строительство частных домов в ТиНАО

Москва выставила на городские торги право аренды трёх участков земли по 12 соток под строительство индивидуального жилья. Лоты расположены в Троицком административном округе, информирует глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявочные кампании по лотам завершатся в период с 3 по 24 июля. Открытые онлайн аукционы на торговой площадке «Росэлторг» назначены на 6 и 27 июля. Победители торгов получат прав построить на участках дома максимальной площадью от 493 до 507 квадратных метров. Там же можно будет возвести гаражи и хозяйственные постройки, вести подсобное хозяйство, заниматься садоводством.

Договоры аренды по каждому из лотов рассчитаны на 2,5 года. После постановки домов на кадастровый учёт арендаторы, при желании, смогут выкупить землю за 40% от кадастровой стоимости.

Два земельных участка предлагаются в селе Вороново в микрорайоне «Молодежный» возле Калужского шоссе. В шаговой доступности от них есть кафе, предприятия сферы услуг, магазины. Еще один лот расположен в деревне Семенково также в районе Калужского шоссе. От населенного пункта ходит автобус до станции метро «Теплый стан» и Подольска.

