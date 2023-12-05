Москва предлагает 24 машино-места в районе Хорошево-Мневники

Российская столица выставила на торги 24 машино-места в районе Хорошево-Мневники на северо-западе города. Лоты расположены в подземном паркинге на в жилом микрорайоне на улице Демьяна Бедного. Об этом сообщил руководитель московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Площадь машино-мест варьируется от 13 до 16,5 квадратных метров. Заявочные кампании завершатся 11–12 декабря. Открытые онлайн-аукционы пройдут 20 и 21 декабря. Для участия потребуется регистрация на торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

Расположение паркинга предоставляет возможность удобного выезда на улицу Народного Ополчения и проспект Маршала Жукова. Рядом расположены автомойки и пункты шиномонтажа.

Вся необходима информация о лотах размещена на Инвестиционном портале Москвы, который выступает витриной объектов, предлагаемых городом. В разделе «Имущество от города» публикуются фотографии, документация, условия и форма реализации.

Принять участие в городских торгах можно прямо из дома – весь процесс от момента публикации предложения до подписания договора проходит дистанционно.

