Москва предлагает 20 мест в наземном паркинге Зеленограда
Российская столица предлагает автовладельцам в Зеленограде 20 машиномест на многоуровневом наземном паркинге. Он расположен в муниципальном округе Матушкино Зеленоградского административного округа, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
Площадь парковочных мест составляет в среднем 14 квадратных метров. Все лоты выставлены на торги без объявления цены. Это значит, что победителями станут те участники аукциона, которые предложат наибольшую цену.
Объект расположен рядом с жилым массивом на улице Летчика Полагушина - между Центральным и Панфиловским проспектами. Дорожная инфраструктура обеспечивает удобный доступ как в центр Зеленограда, так и к Ленинградскому шоссе. Поблизости есть автосервис, шиномонтаж, магазины запчастей, мойки, а также АЗС.
Ценовые предложения принимаются на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявочная компания завершится в период с 7 по 15 августа, итоги подведут 9–17 августа. Участникам понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Полная информация о торгах представлена на Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru