Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора.

Президиум Правительства Москвы принял постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) коммунальных отходов в городе Москве».

Постановление устанавливает сроки реализации первого этапа перехода к раздельному сбору (накоплению) отходов в городе Москвы c 1 января 2020 г.

Не позднее 31 декабря 2019 года в жилом секторе города должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов в формате:

вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевых банок); иные виды отходов.

В этих целях контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов будут оборудованы отдельной ёмкостью для накопления вторичного сырья. Иные виды отходов должны по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Помимо жилого сектора, аналогичная система раздельного сбора отходов будут внедрена в учреждениях социальной сферы, в которых происходит образование отходов.

Также будет проработан вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов обслуживания.

Для реализации нового порядка раздельного сбора отходов Правительство Москвы поручило Департаменту жилищно-коммунального хозяйства: обеспечить заключение дополнительных соглашений к государственным контрактам на вывоз твердых коммунальных отходов в целях регулирования вопросов логистики обращения с отходами с учетом их раздельного сбора; обеспечить информирование населения города Москвы, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о правилах раздельного сбора отходов.

Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Действующие в отдельных районах города Москвы пилотные системы раздельного сбора отходов с сортировкой на несколько фракций сохраняются. В дальнейшем опыт, полученный в ходе этого эксперимента, будет использован для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в городе Москвы.