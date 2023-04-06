Московским первоклассникам упростили зачисление в школу
Механизм записи детей в первый класс московских школ стал ещё проще и удобнее с 1 апреля. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Отныне родители или законные представители ребенка могут сами загрузить и присоединить отсканированные копии требуемых документов к электронному заявлению на сайте mos.ru.
Таким образом, отпала необходимость нести бумаги непосредственно в школу. С активацией электронного формата заявление на приём в первый класс можно подать круглосуточно из любой точки страны. Для этого необходимо только иметь верифицированную учетную запись портала правительства Москвы. Таким же образом упростилась процедура зачисления в другие классы школ мегаполиса.
Среди прочего, родители получили возможность в онлайн формате добровольно оформить разрешение на фото- и видеосъемку своего ребенка и последующее использование файлов на сайте и в соцсетях учебного заведения. Таким же способом можно дать согласие на психолого-педагогическое сопровождение ученика.
Уточнятся, что при направлении заявления на приём в учебное заведение в электронном формате обозначаются до трех школ: одна должна быть в обязательном порядке в зоне территориального прикрепления, ещё две – по свободному выбору. Зачисляются в приоритетном порядке дети из соответствующих районов, а уже потом, при наличии свободных мест, из других мест проживания.
Регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы средних учебных заведений производится в период с 1 апреля по 5 сентября. В текущем учебном году в школы столицы зачислено рекордное число учеников – свыше 119 тысяч человек.
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