Московский завод усовершенствовал чемодан-укладку для автомобилей скорой помощи

Московский завод по производству медицинских изделий «Медплант» создал новую версию чемодана-укладки для автомобилей скорой медицинской помощи. У новинки появились модифицированный манипуляционный столик, светодиодный фонарик и современная система хранения ампул. Ожидается, что серийное производство чемодана-укладки стартует в начале 2024 года. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.



По его словам, в комплектацию автомобилей скорой помощи включены более 12 медицинских изделий, изготавливаемых предприятием, а продукция «Медпланта» пользуется спросом на рынке. С января по июнь текущего года выручка предприятия превысила 725 млн рублей. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года, подчеркнул руководитель департамента.



Медицинский чемодан, которым сегодня комплектуют автомобили скорой помощи, был разработан свыше 20 лет назад и нуждается в глубокой актуализации. В новом чемодане предусмотрена более современная, эргономичная укладка, он выполнен из антивандальных и термоустойчивых материалов, а вес изделия — не более 4 кг.



При создании нового чемодана применялись актуальные конструктивные решения. Они дали возможность сделать технологический процесс более простым. Это позволит предприятию улучшить качество выпускаемой продукции. Завод намерен реализовать до тысячи новых чемоданов в 2024 году.



Кроме того, отметили разработчики, наиболее глубокую модернизацию претерпела система хранения ампул. Специалисты разработали пластиковые ампульницы на 5-10 миллилитров и 1-2 миллилитра. Новая система фиксации дает возможность хранить ампулы всевозможных форм фактора и любого диаметра. Кроме того, созданы пластиковые ложементы для флаконов и ампул, которые позволяют упростить дезинфекцию и обработку внутри укладки.



Рационально используется и пустое пространство на внутренней части чемоданной створки — здесь хранятся ампульницы и манипуляционный столик (в предыдущих версиях чемодана-укладки он находился на дне). В новой версии также предусмотрено место для светодиодного фонарика, позволяющего осветить не только внутреннее пространство чемодана, но и путь при движении по темному подъезду или улице.

