Московский суд отправил в психбольницу захватившего заложников мужчину

Инцидент произошёл в феврале 2023 года на Таганской улице. Двое мужчин удерживали двух продавщий цветочного магазина , угрожая им оружием. Они требовали пять млн долларов и возможность вылететь за границу. Кроме того, фигурант выстрелил из травматического пистолета в правоохранителя.

По итогам экспертизы было установлено, что 42-летний мужчина страдает психическим расстройством. По решению суда его отправили в медорганизацию, «оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа».

Отмечается, что уголовное дело в отношении сообщника было выделено в отдельное производство.

Ранее Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение фигуранта уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьёва Василия Стрижакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

