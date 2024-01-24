Московский суд отправил в психбольницу захватившего заложников мужчину
Суд в Москве приговорил к принудительному лечению мужчину, который захватившего заложников в цветочном магазине, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошёл в феврале 2023 года на Таганской улице. Двое мужчин удерживали двух продавщий цветочного магазина , угрожая им оружием. Они требовали пять млн долларов и возможность вылететь за границу. Кроме того, фигурант выстрелил из травматического пистолета в правоохранителя.
По итогам экспертизы было установлено, что 42-летний мужчина страдает психическим расстройством. По решению суда его отправили в медорганизацию, «оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа».
Отмечается, что уголовное дело в отношении сообщника было выделено в отдельное производство.
Ранее Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение фигуранта уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьёва Василия Стрижакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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