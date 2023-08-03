Московский производитель ортезов нарастил объем выпуска продукции на 30%

Столичный разработчик и производитель ортезов из термопластика за шесть месяцев этого года изготовил на 30% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский.



Уточняется, что ортезы – это современная замена гипсовой повязки, которые используют при переломах и других повреждениях конечностей. Благодаря пластику, из которого производит ортезы столичная компания, такие изделия очень легкие и позволяют больному человеку спокойно мыться.



По словам Овчинского, более 200 промышленных предприятий Москвы производят лекарства, мед оборудование и изделия. Глава департамента привел в пример столичного производителя «Айэмти», который за шесть месяцев 2023 года нарастил выпуск изделий на 30%.



Координатор отдала продаж компании Юлия Чайка рассказала, что ортезы являются инновационными решениями, направленными на облачение процесса лечения и реабилитации.

