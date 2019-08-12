Московский концертный зал «Зарядье» назван «Проектом года»

Московский концертный зал «Зарядье», а также два объекта метрополитена стали победителями конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства 2018 года». В этом году в конкурсе приняли участие 107 проектов в 12 номинациях. Победителей определили конкурсная комиссия и сами москвичи.

«Все объекты, заявленные на конкурс, действительно сложные, уникальные и значимые для Москвы. Высокая оценка нашей работы профессиональным жюри и горожанами станет еще одним стимулом для дальнейшей эффективной работы на благо столицы», - отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Московский концертный зал «Зарядье», ставший «Проектом года» и победителем в номинации по итогам общегородского открытого голосования - один из флагманских проектов компании «Мосинжпроект», в реализации которого были объединены усилия российских и зарубежных проектировщиков, инженеров, строителей и музыкантов, уже завоевал и международные награды, в частности, на конкурсе MIPIM Awards-2019 в Каннах.

По словам главы Строительного комплекса Москвы Марата Хуснуллина, над строительством парка «Зарядье» и реализацией проекта уникального концертного зала работала очень профессиональная команда. «Сотрудники Правительства Москвы, специалисты городской компании «Мосинжпроект», иностранные и российские архитекторы, инженеры, уникальные специалисты – мы пригласили лучших. Этот проект действительно стал новым символом российской столицы», – резюмировал Марат Хуснуллин.

Также награды получили объекты метрополитена – станция «Беломорская» и участок Калининско-Солнцевской линии с семью станциями: «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Благодаря вводу этих объектов для тысяч москвичей метро стало ближе.