Московские власти выставили на торги более ста машиномест в центре столицы

Москва выставила на торги 137 машино-мест на многоуровневой наземной автостоянке по адресу: Брошевский переулок, 5 (Таганский район, ЦАО). Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, площадь лотов составляет от 11,5 до 19 «квадратов». Цена объектов будет озвучена на открытых аукционах, принять участие в которых может любой желающий. Они состоятся с 22 по 26 сентября, добавил Щербаков.

Расположение паркинга обеспечивает удобный выезд на Таганскую, Нижегородскую и Марксистскую улицу, а также Волгоградский проспект и Садовое кольцо.

Подача заявок на участие в торгах завершится с 18 по 20 сентября. Потенциальным участникам необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Информация о торгах доступна на Инвестиционном портале столицы.

Москва — город, активно помогающий предпринимателям в развитии. Москва выставляет имущество на торги, витриной же для лотов стал Инвестиционный портал Москвы.

