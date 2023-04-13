Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию

По её словам, 14 московских старшеклассников и студентов колледжей проведут научные исследования с учеными-полярниками на гидрометеорологической станции имени Е.К. Федорова. Школьникам предстоит совершить лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по Таймырскому полуострову и изучить природу и экологию Арктики.

Заммэра отметила, что перед экспедицией подростки выучили теорию и посетили учебно-тренировочные сборы в условиях, близких к арктическим. В такую экспедицию может отправиться любой ученик, доказавший свою целеустремленность, способности к командной работе и взаимовыручке, подчеркнула Ракова.

Руководить экспедицией будет известный путешественник, кавалер Ордена Мужества, директор «Лаборатории путешествий» Департамента образования и науки Матвей Шпаро. Школьников разделили на два отряда - «Первооткрыватели» и «Арктическая наука».

Первый раз Большая арктическая экспедиция с участием московских школьников прошла в 2018 году. Под эгидой этого проекта в школах столицы проходят уроки полярников, Неделя Арктики, состоящая из квизов на арктическую тематику, конкурсов рисунков, видеороликов, городских квестов, соревнований по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в ответ на обещания правительства поддержать молодых предпринимателей заявил «Радиоточке НСН», что в Арктической зоне невозможно вести свой бизнес, так как там отсутствуют потребители.

