«Московская техническая школа» запустила два новых курса повышения квалификации

Проект «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с МГТУ «СТАНКИН» открыли два новых образовательных курса – «Промышленный дизайн» и «Искусственный интеллект в промышленности», рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.



«Повышение квалификации сотрудников производственных предприятий – необходимое звено развития всей индустрии. С 2021 года в столице работает образовательный проект «Московская техническая школа», в рамках которого инженерам доступно свыше 120 курсов по семи направлениям и двум спецнаправлениям», - сказал Овчинский.



Отмечается, что программа «Промышленный дизайн» включает в себя шести модулей и рассчитана за 40 академических часов, а курс «Искусственный интеллект в промышленности» состоит из трех модулей и рассчитан на 72 академических часа.



Начальник управления организации проектного обучения МГТУ «СТАНКИН» Марианна Чаруйская рассказала, что в рамках курса «Промышленный дизайн» участники программы создадут свой проект по промдизайну. А слушатели «Искусственного интеллекта в промышленности» изучат язык программирования Python и освоят специальные программные библиотеки, отметил профессор кафедры компьютерных систем управления, руководитель Единого Деканата МГТУ «СТАНКИН» Рамиль Нежметдинов.



«Московская техническая школа» является проектом правительства Москвы, который создали в 2021 году. Его цель является повышение квалификации инженеров в работе с новыми технологиями, оптимизирующими производственные процессы. За время существования проекта подготовку уже прошли порядка 1,4 тысячи инженеров.

