Москомархитектура: С начала года оформлено 900 градостроительных планов земельных участков
8 августа 202313:29
Москомархитектура за семь месяцев текущего года выдала около 900 градостроительных планов земельных участков на строительство соцобъектов. Об этом заявила председатель комитета Юлиана Княжевская.
«Статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры», - отметила она.
Кроме того, возможно строительство объектов среднего и высшего профессионального образования, в том числе училищ, техникумов и вузов. Также на 230 участках могут расположиться спортплощадки.
Среди выданных ГПЗУ объекты культуры – 216 документов. Еще 200 позволяют построить клиники и другие объекты инфраструктуры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru