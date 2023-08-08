Москомархитектура: С начала года оформлено 900 градостроительных планов земельных участков

Москомархитектура за семь месяцев текущего года выдала около 900 градостроительных планов земельных участков на строительство соцобъектов. Об этом заявила председатель комитета Юлиана Княжевская.

«Статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры», - отметила она.

Кроме того, возможно строительство объектов среднего и высшего профессионального образования, в том числе училищ, техникумов и вузов. Также на 230 участках могут расположиться спортплощадки.

Среди выданных ГПЗУ объекты культуры – 216 документов. Еще 200 позволяют построить клиники и другие объекты инфраструктуры.

