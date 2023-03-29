Москалькова: Украина вернет на родину пленных, которых не хотела менять
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не обменянные Киевом украинские военнопленные будут возвращены на родину. Об этом омбудсмен рассказала в интервью РИА Новости.
Ранее Москалькова заявила, что украинские власти отказалась менять 70 своих военнослужащих.
«Я получила от уполномоченного по правам человека [Украины Дмитрия Лубинца] заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину», — отметила Москалькова.
На минувшей неделе в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что передали РФ тяжелораненых пленных, имевших возможность транспортировки, напоминает Ura.ru.
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