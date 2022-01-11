Москалькова сообщила о большом числе обращений россиян из-за ситуации в Казахстане

По ее словам, совместно с Министерством иностранных дел, удалось своевременно вывезти большинство граждан России. Москалькова подчеркнула, что никто из обращавшихся к ней граждан не пострадал.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.

