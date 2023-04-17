Москалькова: Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях

В 2022 году в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

На расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю она отметила, что была проделана работа с обращениями граждан.

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11 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вторая волна частичной мобилизации не ожидается. Песков подчеркнул, что в Кремле как не обсуждали новую волну мобилизации, так и не обсуждают. Никаких изменений по этому вопросу нет. По его словам, законопроект о создании единого реестра военнообязанных связан с необходимостью модернизировать систему воинского учета.

До этого в Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета в РФ, которые предполагают, в том числе, введение электронных оповещений от военкоматов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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