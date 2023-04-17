Москалькова: Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях

В 2022 году в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

На расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю она отметила, что была проделана работа с обращениями граждан.