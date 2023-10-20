«Мосинжпроект» сохранил отраслевое лидерство в области устойчивого развития
Генеральный подрядчик строительства столичного метро «Мосинжпроект» награжден дипломом «За лидерство в ESG-прозрачности в категории «инфраструктурное строительство». Его достижения в области устойчивого развития отмечены в рамках рэнкинга, который формирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Годовые отчеты к анализу представили ведущие российские компании, которые ранжировались в соответствии со своими показателями. Генеральный директор Юрий Кравцов назвал базовыми для инжинирингового холдинга принципы устойчивого развития.
«Компании в этом году исполняется 65 лет со дня основания. Она предъявляет самые высокие требования к качеству и экологии, повышенное внимание уделяется социальной ответственности, корпоративному управлению. Холдинг стремится быть открытым, снижать потребление ресурсов и повышать эффективность производства. Вновь полученный диплом за ESG-прозрачность подтверждает верность взятого курса», – отметил Кравцов.
Он рассказал о методике, разработанной специалистами холдинга, которая позволяет определять количество выбросов углекислого газа в ходе производственной деятельности, а также объемы компенсации за счет формирования зеленых зон на строящихся объектах. Данная инновация вошла в число лучших ESG проектов России 2023 года.
По словам заместителя гендиректора по стратегии и развитию бизнеса АО Антона Жиганова, высокие позиции в различных рейтингах и рэнкингах повышают репутацию холдинга среди партнеров и контрагентов:
«Для успеха недостаточно лишь придерживаться требований российских и международных стандартов. Лидирующие позиции занимает тот, кто гармонично развивает все свои ESG-практики. Речь идёт об экологических и социальных проектах, а также программах в области качества и безопасности, корпоративного управления. Каждое из этих направлений работает на общий результат компании».
Рэнкинг ESG-прозрачности отечественных компаний впервые был представлен в 2021 году. «Мосинжпроект» в 2022 году был удостоен диплома отраслевого лидера. Он занял первое место по этому показателю среди предприятий, которые занимаются инфраструктурным строительством.
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