«Мосинжпроект» представил столицу на III Международном строительном чемпионате

Сборная команда «Мосинжпроекта» принимает участие в III Международном строительном чемпионате – соревнованиях профессионалов отрасли. Об этом сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября.

По его словам, представители столичной строительной отрасли претендуют на лидерство в 19 командных и индивидуальных номинациях, среди них – «Управление проектом сооружения», «Общестроительные работы», «Проектирование технологической части», «Информационное моделирование», «Строительный контроль», «Охрана труда» и другие.

«Холдинг заинтересован в развитии компетенций сотрудников и подрядчиков в разных сегментах строительной отрасли, а такие соревнования дают бесценную возможность обмена опытом», – отметил Кравцов.

По словам заместителя гендиректора АО «Мосинжпроект» по кадровой политике Григория Мазитова, участники московской команды ранее стали победителями чемпионата на «Кубок «Мосинжпроект»» по строительно-монтажным работам.

«Чемпионат на «Кубок «Мосинжпроект»» по СМР подтвердил важность соревнований как эффективного способа осваивать передовые практики в строительных дисциплинах. Теперь победители этого чемпионата представят Москву на международных состязаниях», – добавил Григорий Мазитов.

Международный строительный чемпионат – ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую программу и выставку. В этом году в чемпионате участвуют представители 40 иностранных государств. Чемпионат учрежден Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» в 2020 году при поддержке платформы «Россия – страна возможностей"

