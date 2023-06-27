Мошенники собирают деньги в поддержку мятежников

Речь идет о фейковых сборах средств в поддержку мятежников, заявила куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова». В интернете распространились фишинговые ссылки, при переходе на которые на смартфоны устанавливалось приложение, позволяющее злоумышленникам пользоваться банковскими приложениями владельцев устройств.

Люди переходили по этим ссылкам на электронные кошельки, вводили данные своих платежных карт, а мошенники могли завладеть их средствами.

Ранее стало известно о том, что мошенники стали чаще отправлять россиянам поддельные документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

