Мошенники собирают деньги в поддержку мятежников

После произошедших на минувших выходных событий злоумышленники придумали новый способ обманывать россиян, сообщают «Известия».

Мошенники бьют рекорды. Как банки борются с новыми схемами хищений?

Речь идет о фейковых сборах средств в поддержку мятежников, заявила куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова». В интернете распространились фишинговые ссылки, при переходе на которые на смартфоны устанавливалось приложение, позволяющее злоумышленникам пользоваться банковскими приложениями владельцев устройств.

Люди переходили по этим ссылкам на электронные кошельки, вводили данные своих платежных карт, а мошенники могли завладеть их средствами.

Ранее стало известно о том, что мошенники стали чаще отправлять россиянам поддельные документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Мошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры