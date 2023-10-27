«Мошенники есть везде»: В Госдуме назвали эзотерический бизнес легальным

Артем Кирьянов заявил НСН, что эзотерика в целом – это нейтральная вещь, которую можно определить как область познания. 

Эзотерика – это область познания, но в этой сфере есть мошенники, с которыми надо бороться, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

В России вырос интерес граждан к эзотерике

«Если мы говорим о том, насколько легальна эзотерика, то это смешно даже обсуждать. Эта вещь нейтральная в каком-то смысле. Надо понимать, какие цели перед собой ставят люди и как они зарабатывают на этом. Есть бизнес-мошенничество, нарушение законов, деятельность, связанная со здоровьем и безопасностью граждан. Этим занимаются следственные органы и прокуратура. Но определять именно познания через уголовное право и запреты – странно», - отметил он.

31 октября отмечается Хэллоуин — праздник всех святых, пришедший к нам с Запада. И при этом в России Хэллоуин далеко не так популярен, вокруг него каждый год разгораются дискуссии о том «наш» ли это праздник. Ежегодно законодатели и общественники пытаются его запретить и этот год стал не исключением. Так, например, духовенство в Краснодаре призывает не называть Хэллоуин праздником и не отмечать его, а в школах Ижевска предлагают вместо Хэллоуина в этом году праздновать Тыквенный Спас.

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