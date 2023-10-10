Мосгорсуд оставил в СИЗО обвинённого в шпионаже журналиста Гершковича

Федеральная служба безопасности объявила о задержании гражданина США 1991 года рождения в конце марта. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. Ведомство утверждает, что журналист собирал в Екатеринбурге сведения, которые составляют государственную тайну, о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса.

Сам Гершкович не признал вину. Власти США назвали его арест незаконным, и намерены добиваться освобождения репортёра. Сейчас он находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

