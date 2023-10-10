Мосгорсуд оставил в СИЗО обвинённого в шпионаже журналиста Гершковича
Московский городской суд счёл законным продление содержания под стражей корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ФСБ обвиняет в шпионской деятельности. Таким образом, Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию адвокатов на соответствующее решение первой судебной инстанции.
Лефортовский районный суд российской столицы в августе продлил срок ареста репортёра до 30 ноября. Заседание тогда прошло в закрытом формате из-за секретных материалов в деле. Сегодня суде присутствовали представители посольства США.
Федеральная служба безопасности объявила о задержании гражданина США 1991 года рождения в конце марта. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. Ведомство утверждает, что журналист собирал в Екатеринбурге сведения, которые составляют государственную тайну, о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса.
Сам Гершкович не признал вину. Власти США назвали его арест незаконным, и намерены добиваться освобождения репортёра. Сейчас он находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.
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- Мосгорсуд оставил в СИЗО обвинённого в шпионаже журналиста Гершковича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru