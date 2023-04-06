Мосгорсуд назвал дату рассмотрения жалобы на арест журналиста WSJ Гершковича

Московский городской суд во вторник, 18 апреля рассмотрит по существу жалобу репортёра американского издания The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича на заключение его под стражу по обвинению в разведывательной деятельности на территории России. Об этом информирует пресс-служба судебной инстанции.

Белый дом: для Байдена освобождение арестованного в России журналиста стало приоритетом

В начале апреля адвокаты обжаловали арест журналиста, задержанного в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ. Как отмечает RT, ранее президент США Джо Байден призвал власти РФ освободить Гершковича, который не признаёт своей вины в шпионаже.

Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста на прошлой неделе до 29 мая. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перед началом заседания здание суда пришлось эвакуировать из-за угрозы минирования, которая в очередной раз оказалась ложной.

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