Мосгорсуд ликвидировал Центр Сахарова
Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр (признан иноагентом).
Согласно решению суда, региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» (признана иноагентом) ликвидирована и будет исключена из государственного реестра юридических лиц.
В ходе проверки было выявлено множество нарушений. В частности, нарушение территориальной сферы деятельности, размещение на сайте видеоматериалов без маркировки иноагента. Уточняется, что учредительные документы не соответствовали законодательству. В Минюсте отметили, что организация не предпринимала никаких попыток устранить нарушения.
Ранее руководство холдинга «Газпром-Медиа» заявило, что прекратившая работу в 2022 году радиостанция «Эхо Москвы» генерирует исключительно убытки, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость бензина Аи-95 в России превысила 70 тысяч рублей за тонну
- МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в Москве
- Следователи возбудили дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве
- ВС РФ отразили две атаки ВСУ около Работино в Запорожской области
- В Белгороде получивших гражданство РФ мигрантов увезли с рынка в военкомат
- Депутат Журавлев призвал ввести уголовное наказание за порчу Библии и Корана
- Мосгорсуд ликвидировал Центр Сахарова
- РПЦ проведет служебную проверку по факту освящения монумента Иосифу Сталину
- Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре
- Посла Молдавии вызвали в МИД РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru