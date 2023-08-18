Мосгорсуд ликвидировал Центр Сахарова

Согласно решению суда, региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» (признана иноагентом) ликвидирована и будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

В ходе проверки было выявлено множество нарушений. В частности, нарушение территориальной сферы деятельности, размещение на сайте видеоматериалов без маркировки иноагента. Уточняется, что учредительные документы не соответствовали законодательству. В Минюсте отметили, что организация не предпринимала никаких попыток устранить нарушения.

Ранее руководство холдинга «Газпром-Медиа» заявило, что прекратившая работу в 2022 году радиостанция «Эхо Москвы» генерирует исключительно убытки, сообщает «Радиоточка НСН».

