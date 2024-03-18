Мосгоризбирком: Явка на выборах президента в Москве 66,73% беспрецедентна
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила журналистам о том, что в Москве явка на выборах президента России составила 66,73%.
Отмечается, что Владимир Путин на выборах президента России набрал около 4,6 миллиона голосов столичных избирателей по итогам обработки 100% протоколов.
Следом за Путиным идет Владислав Даванков с 357,818 голосов. На третьем месте расположился Леонид Слуцкий, за которого проголосовало 152,479 жителей и гостей Москвы. На четвертом месте - Николай Харитонов, он получил 206,448 голосов.
Кириллова отметила, что выборы Москве состоялись в условиях высокой политической и правовой культуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru