Мосгоризбирком: Явка на выборах президента в Москве 66,73% беспрецедентна

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила журналистам о том, что в Москве явка на выборах президента России составила 66,73%.

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Отмечается, что Владимир Путин на выборах президента России набрал около 4,6 миллиона голосов столичных избирателей по итогам обработки 100% протоколов.

Следом за Путиным идет Владислав Даванков с 357,818 голосов. На третьем месте расположился Леонид Слуцкий, за которого проголосовало 152,479 жителей и гостей Москвы. На четвертом месте - Николай Харитонов, он получил 206,448 голосов.

Кириллова отметила, что выборы Москве состоялись в условиях высокой политической и правовой культуры.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииМосква

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