Мосгоризбирком: Явка на выборах президента в Москве 66,73% беспрецедентна

Отмечается, что Владимир Путин на выборах президента России набрал около 4,6 миллиона голосов столичных избирателей по итогам обработки 100% протоколов.

Следом за Путиным идет Владислав Даванков с 357,818 голосов. На третьем месте расположился Леонид Слуцкий, за которого проголосовало 152,479 жителей и гостей Москвы. На четвертом месте - Николай Харитонов, он получил 206,448 голосов.

Кириллова отметила, что выборы Москве состоялись в условиях высокой политической и правовой культуры.

