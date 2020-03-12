Мосгордума поддержала поправки к Конституции РФ
Московская городская дума проголосовала за изменения в Конституции. Поправки поддержали 26 депутатов, 11 высказались против, трое приняли решение воздержаться, сообщает АГН «Москва».
Ранее поступила информация, что уже свыше 2/3 российских регионов уже поддержали закон об изменениях в Конституции Российской Федерации. Положительное решение принято во всех субъектах, где вопрос ставился на голосование.
Закон о поправках в Основной закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации накануне. Предусмотрено, что поправки вступят в силу по результатам всероссийского голосования, которое намечено на 22 апреля. Этот день выпадает на среду, он будет объявлен выходным.
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