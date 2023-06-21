Моргенштерна оштрафовали за посты без указания статуса иноагента
Суд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом), не указавшего в социальных сетях свой статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Савеловского суда.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — отмечается в сообщении.
Причиной для составления протокола против исполнителя стали три публикации в соцсетях без маркировки, указывающей, что материалы произведены или распространены иноагентом.
Адвокат Моргенштерна Александр Никитин на суде отметил, что размещенные рэпером материалы не являются политическими высказываниями и носят личный характер.
«Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые ... закинул, посмотрите"», — приводит слова защитника РИА Новости.
Однако представитель Роскомнадзора заявил, что по закону соответствующая маркировка должна быть у каждого сообщения или материала иноагента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru