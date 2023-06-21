Моргенштерна оштрафовали за посты без указания статуса иноагента

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — отмечается в сообщении.

Причиной для составления протокола против исполнителя стали три публикации в соцсетях без маркировки, указывающей, что материалы произведены или распространены иноагентом.

Адвокат Моргенштерна Александр Никитин на суде отметил, что размещенные рэпером материалы не являются политическими высказываниями и носят личный характер.

«Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые ... закинул, посмотрите"», — приводит слова защитника РИА Новости.

Однако представитель Роскомнадзора заявил, что по закону соответствующая маркировка должна быть у каждого сообщения или материала иноагента.

