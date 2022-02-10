Моргенштерн прокомментировал новое дело о наркотиках из-за тату

Исполнитель поблагодарил сотрудников МВД из Набережных Челнов, которые инициировали дело, так как они подняли ему настроение.

«Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрался, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля», — заявил рэпер в Instagram.

По словам Моргенштерна, он набил татуировку, в которой разглядели пропаганду, пять лет назад. «Получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики?» — сыронизировал он. «Хорошо, хватило ума не набить пистолет, а то бы обвинили в незаконном обороте оружия», — заключил певец.

Тату-мастер Михаил Федосеев заявил, что татуировка на груди рэпера Моргенштерна не отличается «ни композицией, ни качеством». По его мнению, данный рисунок напоминает «партак кухонно-подвального уровня».



