Моргенштерн прокомментировал новое дело о наркотиках из-за тату
Российский исполнитель Моргенштерн посмеялся над правоохранительными органами из Татарстана, которые инициировали против него очередное дело о пропаганде наркотиков, сообщает телеканал «360». На этот раз расследование началось из-за татуировки артиста на груди.
Исполнитель поблагодарил сотрудников МВД из Набережных Челнов, которые инициировали дело, так как они подняли ему настроение.
«Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрался, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля», — заявил рэпер в Instagram.
По словам Моргенштерна, он набил татуировку, в которой разглядели пропаганду, пять лет назад. «Получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики?» — сыронизировал он. «Хорошо, хватило ума не набить пистолет, а то бы обвинили в незаконном обороте оружия», — заключил певец.
Тату-мастер Михаил Федосеев заявил, что татуировка на груди рэпера Моргенштерна не отличается «ни композицией, ни качеством». По его мнению, данный рисунок напоминает «партак кухонно-подвального уровня».
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