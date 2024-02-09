More.tv оштрафовали на 500 тыс рублей из-за сцен с ЛГБТ-тематикой
Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр More.tv из-за сериала с ЛГБТ-тематикой (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) . Об этом сообщило агентство ТАСС.
Речь идет о сериале «Хроники Шаннары». Суд установил, что онлайн-кинотеатр допустил распространение среди несовершеннолетних контента, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.
Суд оштрафовал учредителя онлайн-кинотеатра на 500 тысяч рублей.
Как пишет RT, ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за демонстрацию фильмов ЛГБТ.
Роскомнадзор начал проверку сервиса для изучения языков Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ. С соответствующей инициативой выступила сибирская правозащитная группа «Радетель», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- More.tv оштрафовали на 500 тыс рублей из-за сцен с ЛГБТ-тематикой
- ЦБ: темпы роста депозитов в Московском регионе выросли в 19 раз
- Ученые нашли у чернобыльских волков геном, позволяющий не умереть от рака
- Боярского выписали из больницы после плановой госпитализации
- Захарова заявила, что Россия представит в КНР свою культурную программу
- HBO возобновила работу над приквелом «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене
- В Общественной палате предложили разблокировать соцсеть X
- Минэкономики заявило о невостребованности инвестиционных налоговых вычетов
- «Зенит» выиграл первый трофей в 2024 году
- Социальные пенсии планируют с апреля проиндексировать на 7,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru