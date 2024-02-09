More.tv оштрафовали на 500 тыс рублей из-за сцен с ЛГБТ-тематикой

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр More.tv из-за сериала с ЛГБТ-тематикой (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) . Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Речь идет о сериале «Хроники Шаннары». Суд установил, что онлайн-кинотеатр допустил распространение среди несовершеннолетних контента, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Суд оштрафовал учредителя онлайн-кинотеатра на 500 тысяч рублей.

Как пишет RT, ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за демонстрацию фильмов ЛГБТ.

Роскомнадзор начал проверку сервиса для изучения языков Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ. С соответствующей инициативой выступила сибирская правозащитная группа «Радетель», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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