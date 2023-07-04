«Мой спортивный район» запускает тренировки по роллер-спорту и расширяется до 74 площадок
Тренировки летнего сезона проекта «Мой спортивный район» будут проходить на 74 площадках. Организаторы также объявили о новой дисциплине – роллер-спорте.
К ныне имеющимся площадкам добавятся еще 30 локаций в 64 районах Москвы. В рамках проекта продолжатся тренировки по фитнесу, футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. На крышах районных центров «Место встречи» доступны занятия йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом.
Участники проекта смогут научиться ездить на роликах, сам спорт полезен для улучшения координации и тонуса мышц. Эти занятия придутся по душе тем, кто зимой принимал участие в тренировка по фигурному катанию.
Занятия на роликах будут проходить по средам и воскресеньям с 19:00 до 20:00 для москвичей старше 18 лет в парках «Красная Пресня», «Ходынское поле», парке Олимпийской деревни, ландшафном парке «Митино», «Сокольники», «Печатники», «Сосенки», Останкинский парк, «Зюзино», а также «Панфиловский» в Зеленограде.
Для тренировок понадобятся свои ролики и защитная амуниция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru