«Мой спортивный район» запускает тренировки по роллер-спорту и расширяется до 74 площадок

Тренировки летнего сезона проекта «Мой спортивный район» будут проходить на 74 площадках. Организаторы также объявили о новой дисциплине – роллер-спорте.

К ныне имеющимся площадкам добавятся еще 30 локаций в 64 районах Москвы. В рамках проекта продолжатся тренировки по фитнесу, футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. На крышах районных центров «Место встречи» доступны занятия йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом.

Участники проекта смогут научиться ездить на роликах, сам спорт полезен для улучшения координации и тонуса мышц. Эти занятия придутся по душе тем, кто зимой принимал участие в тренировка по фигурному катанию.

Занятия на роликах будут проходить по средам и воскресеньям с 19:00 до 20:00 для москвичей старше 18 лет в парках «Красная Пресня», «Ходынское поле», парке Олимпийской деревни, ландшафном парке «Митино», «Сокольники», «Печатники», «Сосенки», Останкинский парк, «Зюзино», а также «Панфиловский» в Зеленограде.

Для тренировок понадобятся свои ролики и защитная амуниция.

