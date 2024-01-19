Модернизированный корпус городской больницы №52 принял первых пациентов

В обновленном корпусе городской клинической больницы (ГКБ) № 52 приняли первых пациентов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Помимо круглосуточного стационара, в центрах организованы дневные стационары с полным доступом к диагностической и лечебной базе ГКБ № 52, а молекулярно-генетическая лаборатория, оборудованная в обновленном корпусе, помогает врачам в выборе оптимальных решений в лечении», — добавила она.

Городская клиническая больница №52 (ГКБ № 52) является одним из крупнейшим в Москве многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением. Стационар учреждения оказывает неотложную и плановую помощь для 69 тысяч пациентов в год. На базе больницы функционирует несколько городских центров компетенций

В новом корпусе ГКБ в распоряжении врачей появились цифровые видеоэндоскопы нового поколения с высоким разрешением для эффективной эндоскопической и ультразвуковой диагностики. Специалистам клиники также доступны 12 реанимационных коек и более 1,6 тысячи единиц современного медицинского оборудования, включая ИВЛ, МРТ и КТ.

Отделения реанимации обновленного корпуса оснащены специальными изолированными боксами для оказания помощи пациентам со сниженным иммунитетом. Это позволит врачам применять инновационные интегрированные схемы лечения и обеспечить персонализированный подход к пациентам.

Обновленное оборудование расширит возможности по проведению аллогенной трансплантации костного мозга с применением современных клеточных технологий. В больнице планируют ежегодно проводить до 300 аутологичных трансплантаций костного мозга.



