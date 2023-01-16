Мобилизованных российских бизнесменов освободили от статистической отчетности

Правительство России освободило мобилизованных предпринимателей от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность в период несения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

«Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой», — указали в правительстве.

Решение позволит мобилизованным представителям бизнеса избежать штрафов за непредставление отчетности.

Ранее для мобилизованных россиян были продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении средств по счетам, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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