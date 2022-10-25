Экономист: Мобилизованные россияне в 2023 году могут простимулировать рынок недвижимости
Весной 2023 года в России может быть запущен цикл экономического роста, сказал НСН аналитик Василий Колташов.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил в эфире НСН, что влияние на российскую экономику могут оказать мобилизованные.
«Большое количество людей призвано в войска, они получают достаточно большое денежное вознаграждение, которое позволит покупать им недвижимость, местные товары. Это будет способствовать активизации российской экономики с весны 2023 года, а дальше это может запустить цикл экономического роста, который восстановит фондовой рынок. Могут произойти и изменения в отношения санкционной политики, поскольку в Европе могут произойти изменения в политическом плане», - сказал Колташов.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что внутренний рынок, ориентированный на потребительский спрос, развивается хорошо.
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