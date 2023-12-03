МО предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
Министерство обороны России выступило с инициативой изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии. Информация о подготовке соответствующего акта появилась в базе проектов документов.
Проект постановления направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья призывников, подлежащих призыву на срочную службу, поступающих на службу по контракту, а также в военные профессиональные организации и мобилизационный резерв.
Предлагается внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Документ регулирует присвоение категорий годности к службе и процесс обследования граждан.
Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ об увеличении штатной численности армии на 170 тысяч человек - до 1 320 000 военнослужащих, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru