МО предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Проект постановления направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья призывников, подлежащих призыву на срочную службу, поступающих на службу по контракту, а также в военные профессиональные организации и мобилизационный резерв.

Предлагается внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Документ регулирует присвоение категорий годности к службе и процесс обследования граждан.

Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ об увеличении штатной численности армии на 170 тысяч человек - до 1 320 000 военнослужащих, напоминает «Радиоточка НСН».

