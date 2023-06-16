Многоуровневый наземный паркинг выставлен на продажу в ВАО
В Москве на торги выставлена многоуровневая наземная парковка в Восточном административном округе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, через открытый электронный аукцион можно приобрести отдельно стоящее пятиэтажное здание в районе Восточный общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров, которое будет реализовано вместе с земельным участком площадью около 38 соток.
«Будущий собственник сможет использовать здание под многоуровневый надземный паркинг, открыть там мойку, автосервис или магазин сопутствующей торговли», – уточнил Щербаков.
Объект расположен между частным сектором и жилым микрорайоном со сложившейся застройкой по адресу: улица Западная, дом 7Д.
Паркинг примыкает к Западной улице, что обеспечивает удобный выезд на одну из главных окружных магистралей – Щелковское шоссе. В транспортной доступности от стоянки находятся автосервис, шиномонтаж и автозаправочная станция.
Заявочная кампания завершится 6 июля. Открытый электронный аукцион пройдет 17 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru