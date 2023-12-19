Многодетная семья из Германии получила временное убежище в России
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в России, сообщил портал «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.
Супруги Хардер обратились в миграционное подразделение за предоставлением убежища в России, поскольку опасались действия органов ювенальной полиции ФРГ. В семье воспитывается шестеро детей.
Российские полицейские рассмотрели обращение в кратчайшие сроки. Семья Хардер будет проживать в Калужской области, в дальнейшем планирует получить гражданство России.
Ранее в РФ начали действовать новые правила миграционного учета, которые позволяют гражданам иностранных государств самостоятельно подать уведомление о своем прибытии в страну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru