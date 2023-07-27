Мишустина удивили счастливые лица жителей Норильска

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что его в хорошем смысле удивил Норильск и счастливые лица его жителей. Слова политика приводит РИА Новости.

В беседе с губернатором Красноярского края Михаилом Котютовым Мишустин рассказал о впечатлениях от поездки, в ходе которой он признался, что во время проезда по город премьер назвал обстановку вокруг «очень симпатичной».

Он добавил, что касающиеся экологии вопросы все еще стоят на повестке дня как правительства, так и края. Министр обратил внимание на строящиеся здания, и новый спортивный центр.

«Мальчишки, девчонки, которые там занимаются, счастливые лица родителей - это так вот не «подкрутишь», не сделаешь», - сказал глава кабмина.

Ранее Росприроднадзор поставил Норильск на первое место в антирейтинге российских городов по вредным выбросам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».