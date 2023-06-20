Мишустин заявил о доступе 100 млн россиян к электронным госуслугам

Уже 100 миллионов граждан России могут в онлайн формате подать заявление на получение государственных услуг. Такую статистику привёл председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по развитию отрасли связи до 2035 года.

Как уточнил премьер-министр, в электронный формат переведено уже около 200 сервисов такого рода. Он также подтвердил планы, согласно которым, до 2030 года качественной связью и доступом в интернет будут обеспечены все населенные пункты страны, где проживают от 100 до 500 человек.

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На первом этапе к сети подключили поселения с не менее 250 жителями. Он завершился полтора года назад. Сейчас идёт формирование инфраструктуры телекоммуникации в совсем небольших поселках. Реализации планов помогает обширная программа подключения к интернету социально значимых учреждений.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», федеральный портал «Госуслуги» с началом лета возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца (на 10 лет).

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Фото: government.ru
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