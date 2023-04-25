Мишустин заявил, что внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выполнение социальных обязательств перед людьми является прямой обязанностью властей, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, решению этих вопросом «не должны мешать никакие внешние угрозы, риски, включая и санкции недружественных государств».
Он напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача по повышению благосостояния россиян.
«Ключевые направления - это снижение бедности, поддержка семей с детьми и пенсионеров, «рост реальных зарплат и доходов населения», - указал глава правительства.
Ранее Мишустин заявил, что благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года увеличатся зарплаты 4,8 млн россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Депутат Гурулев призвал вернуть понятие «враг народа»
- Мишустин заявил, что внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств
- Медведев назвал Байдена «отчаянным дедом»
- Почти 1,5 млн россиян привились от клещевого энцефалита
- Мишустин: повышение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян
- СМИ: Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой ОАЭ
- На оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z уральца завели уголовное дело
- СМИ: владельцы Mercedes-Benz в РФ больше не смогут дистанционно заводить и парковать авто
- Трамп: Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной
- ВОЗ: боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний в Судане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru