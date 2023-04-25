Мишустин заявил, что внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выполнение социальных обязательств перед людьми является прямой обязанностью властей, сообщает пресс-служба кабмина.

Путин поручил поднять зарплаты и снизить уровень бедности в России

По его словам, решению этих вопросом «не должны мешать никакие внешние угрозы, риски, включая и санкции недружественных государств».

Он напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача по повышению благосостояния россиян.

«Ключевые направления - это снижение бедности, поддержка семей с детьми и пенсионеров, «рост реальных зарплат и доходов населения», - указал глава правительства.

Ранее Мишустин заявил, что благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года увеличатся зарплаты 4,8 млн россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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