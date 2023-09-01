Мишустин: В России к 1 сентября откроется 160 новых школ

В России к 1 сентября откроются двери 160 новых школ, рассказал премьер страны Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

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Во время посещения школы номер 1579 он также отметил, что отремонтированы 1300 школ. Во многом эта заслуга губернаторов, добавил политик.

Обращаясь к учителям посещенной школы, премьер поздравил их с Днем знаний.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что в местные школы и детсады пошли более 20 тысяч детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ШколыМихаил Мишустин

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