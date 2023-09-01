Мишустин: В России к 1 сентября откроется 160 новых школ

Во время посещения школы номер 1579 он также отметил, что отремонтированы 1300 школ. Во многом эта заслуга губернаторов, добавил политик.

Обращаясь к учителям посещенной школы, премьер поздравил их с Днем знаний.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что в местные школы и детсады пошли более 20 тысяч детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

