Мишустин: В России к 1 сентября откроется 160 новых школ
1 сентября 202315:45
В России к 1 сентября откроются двери 160 новых школ, рассказал премьер страны Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.
Во время посещения школы номер 1579 он также отметил, что отремонтированы 1300 школ. Во многом эта заслуга губернаторов, добавил политик.
Обращаясь к учителям посещенной школы, премьер поздравил их с Днем знаний.
Ранее власти Херсонской области сообщили, что в местные школы и детсады пошли более 20 тысяч детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru