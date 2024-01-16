Мишустин: Школьников начнут учить финансовой грамотности

По его словам, это поможет им понять устройство финансового рынка, а также его суть, особенности и риски.

Глава кабмина отметил, что уже разработаны общеобразовательные программы и учебно-методическая база, кроме того обучение прошли более 135 тысяч преподавателей.

«Основы финграмотности помогут... принимать взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет... свободно пользоваться современными услугами и технологиями, игнорируя уловки мошенников», - заключил председатель правительства.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что кадровые проблемы в образовании будут решены, в школах уже работают более 50 тысяч студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

